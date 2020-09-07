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Дощі на заході і до +30°: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Початок тижня буде дощовим на заході України, на решті території опадів не очікується. Повітря місцями прогріється до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дощі на заході і до +30°: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західній частині країни короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, на заході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на початку тижня у західних областях вночі сягатиме 8-13°, вдень 18-24°; на решті території вночі 10-16°, вдень 24-30°.

На Київщині без опадів. Температура вночі 13-16°, вдень 26-29°.

Нагадаємо, метеорологи розповіли, якою буде осінь.

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