Дожди, мокрый снег в Карпатах и до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По Украине во вторник, 3 ноября, ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В западных областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на Левобережье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью 3-8°, в Карпатах 0-3° тепла, днем 8-14°", - говорится в сообщении.
Ночью и утром в Украине местами туманы.
В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-7° тепла, днем около 10°.
Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.