Дожди, мокрый снег в Карпатах и до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня

"В западных областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на Левобережье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью 3-8°, в Карпатах 0-3° тепла, днем 8-14°", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в Украине местами туманы.

В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-7° тепла, днем около 10°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.