Дощі, мокрий сніг у Карпатах і до 14° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. По Україні у вівторок, 3 листопада, очікуються дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Удень повітря прогріється до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У західних областях помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на Лівобережжі місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 3-8°, у Карпатах 0-3° тепла; вдень 8-14°", - йдеться у повідомленні.
Вночі та вранці в Україні місцями тумани.
На Київщині сьогодні без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-7° тепла, вдень близько 10°.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.