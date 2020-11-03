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14:10 • 32359 перегляди

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19 березня, 10:24 • 79490 перегляди

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Дощі, мокрий сніг у Карпатах і до 14° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 15984 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. По Україні у вівторок, 3 листопада, очікуються дощі, у Карпатах з мокрим снігом. Удень повітря прогріється до 14 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У західних областях помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом, на Лівобережжі місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 3-8°, у Карпатах 0-3° тепла; вдень 8-14°", - йдеться у повідомленні.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

На Київщині сьогодні без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-7° тепла, вдень близько 10°.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.

Українські Національні Новини

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