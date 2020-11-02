Цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року

“За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому зайняти першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0°С”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С.

“Характерною особливістю цього року у столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. В жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у Києві на проспекті Науки за місяць випало 101 мм опадів або майже три кліматичні норми.

Нагадаємо, у Києві “бабине літо” тривало чотири дні — до місцевих виборів.



