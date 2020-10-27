У Києві "бабине літо" тривало чотири дні - до місцевих виборів

Кліматологи повідомили, що згідно розрахунків українських кліматологів, “бабине літо” охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.

“У цьому році рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало „бабине літо“, яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня і тривало до 25 жовтня”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, вперше за 140 років цьогорічне свято Покрови, 14 жовтня, завершило метеорологічне літо у столиці, вже 15 жовтня до Києва прийшла метеорологічна осінь.