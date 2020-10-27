В Киеве "бабье лето" длилось четыре дня - до местных выборов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62651 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 88544 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120636 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103945 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123330 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100181 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101178 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103649 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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В Киеве "бабье лето" длилось четыре дня - до местных выборов

В Киеве "бабье лето" длилось четыре дня - до местных выборов

Киев  •  УНН

 • 18025 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевляне четыре дня подряд любовались "бабьим летом" - с 22 октября и до 25 октября. Об этом заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

Климатологи сообщили, что согласно расчетам украинских климатологов, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже + 11,5 °С.

"В этом году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло "бабье лето", которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, впервые за 140 лет нынешний праздник Покрова, 14 октября, завершил метеорологическое лето в столице, уже 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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