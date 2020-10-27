В Киеве "бабье лето" длилось четыре дня - до местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Киевляне четыре дня подряд любовались "бабьим летом" - с 22 октября и до 25 октября. Об этом заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.
Климатологи сообщили, что согласно расчетам украинских климатологов, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже + 11,5 °С.
"В этом году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло "бабье лето", которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, впервые за 140 лет нынешний праздник Покрова, 14 октября, завершил метеорологическое лето в столице, уже 15 октября в Киев пришла метеорологическая осень.