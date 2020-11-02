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Нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года

Нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года

Киев  •  УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Среднемесячная температура воздуха октября этого года в Киеве заняла первую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5°С, что выше климатической нормы на 4,4°С. Это обеспечило ему занять первую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года. Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22,0°С", - говорится в сообщении.

Указано, что холодное всего было 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,5°С.

"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 101 мм осадков или почти три климатические нормы.

Напомним, в Киеве "бабье лето" длилось четыре дня - до местных выборов.

Украинские Национальные Новости

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