"Дорожную карту" выхода Британии из ЕС необходимо разработать в ближайшее время - МИД ФРГ

"Я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время достичь ясности, по крайней мере, по "дорожной карте" (выхода Британии из ЕС), которую мы должны будем согласовывать", - сказал Ф.Штайнмаер.

Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер заявил, что решение о выходе Великобритании из ЕС можно было бы избежать, если бы британская молодежь принимала участие в референдуме.