"Дорожную карту" выхода Британии из ЕС необходимо разработать в ближайшее время - МИД ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В ближайшее время нужно разработать как минимум согласованную "дорожную карту" выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил, выступая на конференции Dialogue on Europe в Берлине, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает УНН.
"Я надеюсь, что мы сможем в ближайшее время достичь ясности, по крайней мере, по "дорожной карте" (выхода Британии из ЕС), которую мы должны будем согласовывать", - сказал Ф.Штайнмаер.
Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер заявил, что решение о выходе Великобритании из ЕС можно было бы избежать, если бы британская молодежь принимала участие в референдуме.