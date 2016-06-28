"Дорожню карту" виходу Британії з ЄС необхідно напрацювати найближчим часом - МЗС ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Найближчим часом потрібно розробити як мінімум узгоджену "дорожню карту" виходу Великої Британії з ЄС. Про це заявив, виступаючи на конференції Dialogue on Europe в Берліні, глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає УНН.
"Я сподіваюся, що ми зможемо найближчим часом досягти ясності, щойнаменше, щодо "дорожньої карти" (виходу Британії з ЄС), яку ми повинні будемо погоджувати", - сказав Ф.Штайнмаєр.
Раніше глава МЗС ФРН Франк-Вальтер заявив, що рішення про вихід Великобританії з ЄС можна було б уникнути, якби британська молодь брала участь у референдумі.