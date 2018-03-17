Дорожники заверили в нормальном проезде основными дорогами Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в пределах Киевской области обеспечен, действует ограничение въезда грузового транспорта в Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САД в области.
"17 марта проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. Температура воздуха -2° мороза, местами небольшой снег и дождь. Покрытие автодорог: местами заснеженное, местами мокрое. По состоянию на 12:00 на дорогах по области работает 192 механизмы и 243 работника", - говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта, спецтехника не прекращает работы на всех автодорогах Киевской области, добавили дорожники.
При этом в ведомстве призвали водителей быть бдительными за рулем, соблюдать ПДД и не мешать работе снегоуборочной техники. "По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния во время ухудшения погодных условий", - указали в киевской САД.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что во время осложнения погодных условий возможны временные введения ограничений въезда грузового транспорта на территорию Киевской области и в черте города Киева.
"Сейчас действует ограничение въезда грузового транспорта в городе Киев", - указали в САД.
Напомним, киевлян предупредили о задержках с движением общественного транспорта.