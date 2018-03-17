Дорожники запевнили у нормальному проїзді основними дорогами Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Проїзд дорогами загального користування державного значення у межах Київської області забезпечено, діє обмеження в'їзду вантажного транспорту до Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі САД в області.
"17 березня проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено. Температура повітря -2° морозу, місцями невеликий сніг та дощ. Покриття автодоріг: місцями засніжене, місцями мокре. Станом на 12:00 на автошляхах по області працює 192 механізми та 243 працівника", - йдеться у повідомленні.
Для забезпечення безпечного та безперебійного руху автотранспорту, спецтехніка не припиняє роботи на всіх автошляхах Київської області, додали дорожники.
При цьому у відомстві закликали водіїв бути пильними за кермом, дотримуватися ПДР і не заважати роботі снігоприбиральної техніки. "По можливості утримуйтесь від поїздок власним транспортом на далекі відстані під час погіршення погодних умов", - вказали у київській САД.
Крім того у відомстві нагадали, що під час ускладнення погодних умов можливі тимчасові введення обмежень в’їзду вантажного транспорту на територію Київської області та в межі міста Києва.
"Наразі діє обмеження в'їзду вантажного транспорту у місті Київ", - вказали у САД.
Нагадаємо, киян попередили про затримки з рухом громадського транспорту.