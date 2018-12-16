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Дорожники продолжают расчистку города от снегопада, за минувшие сутки вывезли 2388 тонн снега – КГГА

Киев • УНН

 • 10761 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Предприятия КК "Киевавтодор" за сутки вывезли из столичных дорог 2388 т снега. Работы по зимнему содержанию улиц и дорог города продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Дорожники продолжают расчистку города от снегопада, за минувшие сутки вывезли 2388 тонн снега – КГГА

Ночью и утром 15 декабря во всех районах Киева автодоровцы проводили широкий комплекс работ: для недопущения образования гололеда дороги, искусственные сооружения и тротуары города обрабатывали противогололедными материалами, не прекращали уборку тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, наземных пешеходных переходов и тому подобное.

Значительные силы дорожников были направлены на вывоз снега. К работе была привлечена как спецтехника предприятий "Киевавтодора", так и техника сторонних организаций, с которыми предприятия корпорации еще до начала зимнего периода заключили соответствующие договоры. В течение суток со столичных улиц и дорог было вывезено 2388 т снега.

Сейчас эстафету у ночной смены переняла дневная, которая в течение дня будет обеспечивать зимнее содержание улично-дорожной сети.

Напомним, в столице работают 359 единиц снегоуборочной техники и 70 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор".

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