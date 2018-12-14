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Розчищає Києві від снігу 359 одиниць спецтехніки та 70 бригад ручного прибирання - КМДА

Київ • УНН

 • 7898 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наразі у столиці працюють 359 одиниць снігоприбиральної техніки та 70 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор". Упродовж дня вони (за потреби і допоміжна техніка) забезпечуватимуть прибирання столиці від снігу. Про це повідомили комунальній корпорації, передає УНН з посиланням на КМДА.

Розчищає Києві від снігу 359 одиниць спецтехніки та 70 бригад ручного прибирання - КМДА

На вулицях із інтенсивним трафіком великогабаритна спецтехніка "Київавтодору" знаходиться на вихідних позиціях, щоб у разі посилення опадів мати можливість негайно приступити до чергової обробки протиожеледними матеріалами.

У той же час малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання не припиняють роботи з зимового утримання: постійно прибираються та, у разі необхідності, посипальними матеріалами обробляються тротуари, наземні пішохідні переходи, сходові марші, зупинки громадського транспорту, які обслуговуються підприємствами "Київавтодору".

Враховуючи прогноз синоптиків щодо посилення снігопаду у другій половині дня, комунальна корпорація звертається до всіх власників транспортних засобів з проханням не паркуватися обабіч вулиць та доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

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