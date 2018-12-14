Расчищает Киева от снега 359 единиц спецтехники и 70 бригад ручной уборки - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сейчас в столице работают 359 единиц снегоуборочной техники и 70 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор". В течение дня они (при необходимости и вспомогательная техника) обеспечивать уборку столицы от снега. Об этом сообщили коммунальной корпорации, передает УНН со ссылкой на КГГА.
На улицах с интенсивным трафиком крупногабаритная спецтехника "Киевавтодора" находится на исходных позициях, чтобы в случае усиления осадков иметь возможность немедленно приступить к очередной обработки противогололедными материалами.
В то же время компактная объекты и бригады по ручной уборке не прекращают работы по зимнему содержанию: постоянно убираются и, в случае необходимости, посыпочными материалами обрабатываются тротуары, наземные пешеходные переходы, лестничные марши, остановки общественного транспорта, обслуживаемых предприятиями "Киевавтодора".
Учитывая прогноз синоптиков об усилении снегопада во второй половине дня, коммунальная корпорация обращается ко всем владельцам транспортных средств с просьбой не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.