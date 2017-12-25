Доклад разведки Британии: Россия ответственна за сбитие МН-17

"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе ... Первый пример была интенсивная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбивание полета (Малазийские авиалинии) MH-17 (и это абсолютная ложь: мы знаем, что российские военные поставляли и впоследствии возобновили ракетно пусковой завод). В Европе также встречаются серьезные российские дезинформационные кампании", - сообщается в докладе.

Возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа до сих пор напрямую не обвиняла российских военных в доставке "БУК".

Напомним, летом этого года международная экспертно-журналистская расследовательской группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором обобщаются все основнные данных из открытых источников, которые, по данным исследователей, свидетельствуют о сбитие малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH-17 на Донбассе.

Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.