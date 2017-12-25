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Доповідь розвідки Британії: Росія відповідальна за збиття МН-17

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Британська розвідка заявила, що російські військові доставили на Донбас влітку 2014 року зенітно-ракетну установку, з якої був збитий малайзійський боїнг рейсу МН17. Про це йдеться у доповіді комітету британського парламенту з розвідки та безпеки, передає УНН.

Доповідь розвідки Британії: Росія відповідальна за збиття МН-17

“Росія веде інформаційну війну в масовому масштабі... Перший приклад цього була інтенсивна спроба пропаганди, щоб переконати світ у тому, що Росія не несе відповідальності за збиття польоту (Малайзійські авіалінії) MH-17 (і це абсолютна брехня: ми знаємо, що Російські військові постачали і згодом відновили ракетний пусковий завод). В Європі також зустрічаються серйозні російські дезінформаційні кампанії”, — повідомляється у доповіді.

Очолювана Нідерландами Спільна слідча група досі напряму не звинувачувала російських військових у доставленні “БУК”.

Нагадаємо, влітку цього року міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група Bellingcat опублікувала доповідь, в якій узагальнюються усі основі дані з відкритих джерел, які, за даними дослідників, свідчать про збиття малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Зазначимо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 було збито на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

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