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Поможет с расследованием связанных с войной рф против Украины дел: ЕС выделил 7,25 млн евро МУС для обработки цифровых доказательств

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Европейский Союз выделил 7,25 млн евро Офису прокурора (ОП) Международного уголовного суда (МУС) для более эффективной обработки цифровых доказательств преступлений в ответ на растущие глобальные потребности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской службы внешних действий.

Детали

Отмечается, что благодаря поддержке Евросоюза прокуратура сможет расширить свою инфраструктуру хранения и обработки данных и создать дополнительный аналитический и судебно-медицинский потенциал.

Следователи МУС смогут проводить систематический поиск среди большого количества доказательств благодаря программному обеспечению для автоматического транскрибирования видеодоказательств. Использование искусственного интеллекта значительно улучшит возможности аналитиков по фильтрации и поиску видео- и аудиоматериалов.

Цитата

"Расширенные возможности МУС по обработке цифровых доказательств будут способствовать следственной работе суда во всех ситуациях, включая расследование дел, связанных с агрессивной войной россии против Украины. Дополнительное финансирование также поддержит действия МУС в других регионах", - говорится в сообщении.

Напомним

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому специалисты МУС смогут проводить следственные действия на территории Украины после их согласования с Генеральным прокурором.

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