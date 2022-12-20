Допоможе з розслідуванням пов'язаних з війною рф проти України справ: ЄС виділив 7,25 млн євро МКС для обробки цифрових доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Європейський Союз виділив 7,25 млн євро Офісу прокурора (ОП) Міжнародного кримінального суду (МКС) для більш ефективної обробки цифрових доказів злочинів у відповідь на глобальні потреби, що зростають. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх дій.
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Зазначається, що завдяки підтримці Євросоюзу прокуратура зможе розширити свою інфраструктуру зберігання та обробки даних і створити додатковий аналітичний і судово-медичний потенціал.
Слідчі МКС матимуть змогу проводити систематичний пошук серед великої кількості доказів завдяки програмному забезпеченню для автоматичного транскрибування відеодоказів. Застосування штучного інтелекту значно покращить можливості аналітиків з фільтрування та пошуку відео- та аудіоматеріалів.
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"Розширені можливості МКС щодо обробки цифрових доказів сприятимуть слідчій роботі суду в усіх ситуаціях, включаючи розслідування справ, пов’язаних з агресивною війною росії проти України. Додаткове фінансування також підтримає дії МКС в інших регіонах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким спеціалісти МКС зможуть проводити слідчі дії на території України після їх погодження з Генеральним прокурором.