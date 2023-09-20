Помощь ВСУ – это "приоритет номер 0"

«ARX за эти полтора года присоединилась к ряду масштабных проектов Фонда, — говорит Олег Карпенко, заместитель директора «Вернись живым». — В частности, донаты компании помогли закрыть сбор на секретный Black Box для ГУР МО и на разведывательно-ударные комплексы со 120-мм минометами для Сил территориальной обороны, усиливают противовоздушную оборону и способности нашей армии к операциям против врага в киберпространстве.

Спасибо ARX, надежному партнеру и настоящему примеру ответственного бизнеса, за последовательную поддержку войска!»

Андрей Перетяжко, Председатель Правления компании рассказывает о фокусе на Победу и делится опытом работы с фондом компетентной помощи армии «Повернись живым».

Помощь ВСУ и налоги — фокус корпоративной ответственности компании

После начала полномасштабного вторжения, уже в первую неделю войны, мы перечислили 2 млн на специальный счет НБУ для помощи ВСУ. Сегодня общая сумма донатов непосредственно на нужды ВСУ уже превысила 50 000 000 грн.

ARX является крупнейшим налогоплательщиком на страховом рынке Украины – в прошлом году компания заплатила более 368 миллионов гривен налогов, а в этом году сумма увеличится до 400 миллионов гривен минимум. Это также наш опосредованный вклад в поддержку армии и страны. Конечно, отдельно мы поддерживаем наших коллег, которые служат в ВСУ и семьи наших сотрудников, пострадавших от войны.

Год назад, после внутренней дискуссии о направлениях помощи и благотворительности, мы пришли к выводу, что в первую очередь наша задача - остановить агрессора и победить врага на поле боя. Поэтому приняли решение выбрать постоянного партнера, отвечающего нашему стремлению.

ARX сосредоточилась на сотрудничестве с фондом компетентной помощи армии «Вернись живым»: общая сумма помощи с начала полномасштабного вторжения в фонд превысила 31 000 000 грн на различные проекты.

Почему именно «Вернись живым».

В первую очередь, это репутация и доверие!

Фонд компетентной помощи «Повернись живым» - абсолютно прозрачная организация, которая помогает украинскому войску с 2014 года. На их сайте можно посмотреть все поступления, сравнить с предыдущими месяцами, там достаточно большое количество аналитики и статистики. Их миссия состоит в поставке технологий, тренингов и амуниции, чтобы помочь спасти жизнь украинцев, а нашим воинам – защищать Украину.

Мы украинцы всегда помогаем в первую очередь тем, кого хорошо знаем и доверяем -родственникам, друзьям, коллегам. Это естественно. Но когда речь идет о таких организациях как Фонд, безупречная репутация и доверие – это первое важное условие.

Как именно проект закрывает нужды военных

Каждый проект фонда рождается, исходя из потребности военных. Их почти десятилетний опыт позволил сформировать приоритетные направления работы. Военные менеджеры Фонда находятся на постоянном, круглосуточном контакте с военными, собственными глазами видят, что и как там работает, собирают обратную связь и возвращаются в офис с идеями проектов по обеспечению сил обороны.

В первую очередь они передают имущество подразделениям, которые находятся на боевых позициях Юга и Востока. Кроме того, принимают запросы от подразделений не менее бригады.

Поэтому профессионализм и эффективность – это второе условие при выборе партнера. Когда мы встретились с руководством Фонда, я был приятно удивлен такими подходами. Всё как у нас в бизнесе. Изучение потребностей рынка, конкурс проектов и KPIs для принятия окончательного решения. Только вместо понятных нам в бизнесе дохода, прибыли и уровня удовлетворения клиентов – количество сохранившихся жизней наших защитников, количество нового (восстановленного) вооружения и потери врага.

Каждая гривна доната, несомненно, инвестируется с высоким коэффициентом эффективности.

Вместе к Победе

Поскольку «Повернись живым» имеет официальное разрешение на закупку товаров военного и двойного назначения, сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечивать войско минометами, гранатометами, пулеметами, БПЛА, тепловизионной и ночной оптикой, оптикой и оборудованием для снайпинга, средствами связи и обработки информации, транспортными средствами, саперным оборудованием и т.п.

«Повернись живым» уже давно завоевал доверие украинцев. Мы уже больше года работаем вместе и планируем продолжать сотрудничество на постоянной основе. Мы все приближаем Победу, каждому на своем участке.

Продолжаем работать и поддерживать армию!