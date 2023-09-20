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Допомога ЗСУ – це "пріоритет номер 0"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Як страхова компанія ARX вже перерахувала понад 50 млн до ЗСУ і чому зосередилась на співпраці саме з Фондом «Повернись живим», повідомляє УНН. 

«ARX за ці півтора року долучилася до низки масштабних проєктів Фонду, — говорить Олег Карпенко, заступник директора «Повернись живим». — Зокрема, донати компанії допомогли закрити збори на секретний «Black Box» для ГУР МО і на розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами для Сил територіальної оборони, посилюють протиповітряну оборону і спроможності нашого війська до операцій проти ворога у кіберпросторі.

Дякуємо ARX, надійному партнеру і справжньому прикладу відповідального бізнесу, за послідовну підтримку війська!»

Андрій Перетяжко, Голова Правління компанії, розповідає про фокус на Перемогу та ділиться досвідом роботи з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим”.

Допомога ЗСУ та податки — фокус корпоративної відповідальності компанії

Після початку повномасштабного вторгнення, вже в перший тиждень війни, ми перерахували 2 млн на спеціальний рахунок НБУ для допомоги ЗСУ. Сьогодні загальна сума донатів безпосередньо на потреби ЗСУ, вже перевищила 50 000 000 грн.

ARX є найбільшим платником податків на страховому ринку України – минулого року компанія сплатила понад 368 мільйонів гривень податків, а цього року сума збільшиться до 400 мільйонів грн мінімум. Це також наш опосередкований вклад в підтримку армії та країни. Звичайно, окремо ми підтримуємо наших колег, які служать в ЗСУ та родини наших співробітників, які постраждали від війни.

Рік тому, після внутрішньої дискусії про напрямки допомоги та благодійності, ми дійшли висновку, що в першу чергу наша задача - зупинити агресора та перемогти ворога на полі бою. Тому прийняли рішення вибрати постійного партнера, який би відповідав нашому прагненню.

Тож ARX зосередилася на співпраці з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим»: загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення до фонду перевищила 31 000 000 грн на різні проєкти.

Чому саме «Повернись живим»?

В першу чергу, це репутація та довіра!

Фонд компетентної допомоги «Повернись живим» - абсолютно прозора організація, яка допомагає українському війську з 2014 року. На їхньому сайті можна подивитися всі надходження, порівняти з попередніми місяцями, там чимала кількість аналітики й статистики. Їхня місія полягає у постачанні технологій, тренінгів та амуніції, щоб допомогти врятувати життя українців, а нашим воїнам — захищати Україну.

Ми українці завжди допомагаємо в першу чергу тим, кого добре знаємо та довіряємо - родичам, друзям, колегам. Це природно. Але коли йдеться про такі організації, як Фонд, бездоганна репутація та довіра – це перша важлива умова.

Як саме проєкт закриває потреби військових

Кожен проєкт фонду народжується, виходячи від потреби військових. Їх майже десятилітній досвід дозволив сформувати пріоритетні напрямки роботи. Військові менеджери Фонду перебувають на постійному, цілодобовому контакті з військовими, на власні очі бачать, що і як там працює, збирають зворотний зв’язок й повертаються в офіс з ідеями проектів із забезпечення Сил оборони.

У першу чергу вони передають майно тим підрозділам, що перебувають на бойових позиціях Півдня та Сходу. Крім того, приймають запити від підрозділів не менше бригади.

Тому професіоналізм та ефективність – це друга умова при виборі партнера.

Коли ми зустрілись з керівництвом Фонду, я був приємно вражений такими підходами. Все як у нас в бізнесі. Вивчення потреб «ринку», конкурс проектів та KPIs для прийняття остаточного рішення. Тільки замість зрозумілих нам в бізнесі доходу, прибутку та рівня задоволення клієнтів – кількість збережених життів наших захисників, кількість нового (відновленого) озброєння та втрати ворога.

Кожна гривня донату, без сумніву, інвестується з високим коефіцієнтом ефективності.

Разом до ПЕРЕМОГИ

Оскільки «Повернись живим» має офіційний дозвіл на закупівлю товарів військового та подвійного призначення, співробітники роблять усе можливе, аби забезпечувати військо мінометами, гранатометами, кулеметами, БПЛА, тепловізійною та нічною оптикою, оптикою та обладнанням для снайпінгу, засобами зв’язку та обробки інформації, транспортними засобами, саперним обладнанням тощо.

«Повернись живим» вже давно завоював довіру українців. Ми вже понад рік працюємо разом, і плануємо продовжувати співпрацю на постійній основі. Ми усі наближаємо Перемогу, кожній на своїй ділянці.

Продовжуємо працювати та підтримувати армію!

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