Помогали устанавливать незаконную власть россии: в Херсонской области сообщено о подозрении двум местным депутатам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Двум депутатам местных советов Херсонской области подписано сообщение о подозрении в коллаборационной деятельности, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
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"Заместителем Генерального прокурора подписано уведомление о подозрении двумя депутатами местных советов Херсонской области в коллаборационной деятельности (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Херсонской области, помогали устанавливать незаконную власть рф.
Один из них добровольно занял должность "исполняющего обязанности председателя" города Геническа, другой – начальника так называемой "Рыбинспекции" Генического района.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
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