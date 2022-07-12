Допомагали встановлювати незаконну владу рф: на Херсонщині повідомлено про підозру двом місцевим депутатам

Цитата

"Заступником Генерального прокурора підписано повідомлення про підозру двом депутатами місцевих рад Херсонської області у колабораційній діяльності (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області допомагали встановлювати незаконну владу РФ.

Один з них добровільно зайняв посаду "виконувача обов’язків голови" міста Генічеська, інший – начальника так званої "Рибінспекції" Генічеського району.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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