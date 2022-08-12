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Помогали выехать из Украины: разоблачили четыре "зеленых коридора" для военнообязанных

Киев • УНН

 • 190779 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В трех областях Украины и в Киеве СБУ разоблачила злоумышленников, которые организовывали нелегальный выезд за границу военнообязанных мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram СБУ.

Помогали выехать из Украины: разоблачили четыре "зеленых коридора" для военнообязанных

Цитата

"СБУ ликвидировала четыре масштабных канала нелегального выезда мужчин за границу. Некоторые маршруты незаконной переправки призывников пролегали в страну-агрессор и временно оккупированный Крым", – говорится в сообщении.

Детали

В Киеве киберспециалисты СБУ нейтрализовали деятельность преступной группировки из работников одного из комиссариатов, адвокатов и врачей, которая организовалатак называемый "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста.

В Харьковской области разоблачены злоумышленники, которые "помогали" военнообязанным выехать из Украины в ЕС, но через территорию рф. Однако эта схема так и не "заработала" – сотрудники СБУ нейтрализовали ее уже на подготовительном этапе.

В Запорожье ликвидирован еще один канал незаконной переправки потенциальных призывников во временно оккупированный Крым. Прайс колебался от 5 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от возраста и количества человек.

В Черниговской области задержаны еще двое злоумышленников, которые за 100 тыс. грн с одного человека незаконно перемещали мужчин в беларусь.

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщил, что в Черниговской области задержали группу лиц, которая организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через границу Украины в республику беларусь.

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