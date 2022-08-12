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Допомагали виїхати з України: викрито чотири "зелені коридори" для військовозобов’язаних

Київ • УНН

 • 190779 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У трьох областях України та в Києві СБУ викрила зловмисників, які організовували нелегальний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram СБУ.

Допомагали виїхати з України: викрито чотири "зелені коридори" для військовозобов’язаних

Цитата

"СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон. Деякі маршрути незаконного переправлення призовників пролягали до країни-агресора і тимчасово окупованого Криму", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У Києві кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку.

У Харківській області викрито зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС, але через територію рф. Однак ця схема так і не "запрацювала" – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.

На Запоріжжі ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості осіб.

У Чернігівській області затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до білорусі.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора повідомив, що в Чернігівській області затримали групу осіб, яка організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон України до республіки білорусь.

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