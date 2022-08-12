Допомагали виїхати з України: викрито чотири "зелені коридори" для військовозобов’язаних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У трьох областях України та в Києві СБУ викрила зловмисників, які організовували нелегальний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram СБУ.
Цитата
"СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон. Деякі маршрути незаконного переправлення призовників пролягали до країни-агресора і тимчасово окупованого Криму", – ідеться у повідомленні.
Деталі
У Києві кіберфахівці СБУ нейтралізували діяльність злочинного угруповання з працівників одного з комісаріатів, адвокатів і лікарів, яке організувало так званий "зелений коридор" для чоловіків призовного віку.
У Харківській області викрито зловмисників, які "допомагали" військовозобов’язаним виїхати з України до ЄС, але через територію рф. Однак ця схема так і не "запрацювала" – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.
На Запоріжжі ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників до тимчасово окупованого Криму. Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості осіб.
У Чернігівській області затримано ще двох зловмисників, які за 100 тис. грн з однієї особи незаконно переміщували чоловіків до білорусі.
Нагадаємо
Офіс Генерального прокурора повідомив, що в Чернігівській області затримали групу осіб, яка організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон України до республіки білорусь.