274.4 миллиарда гривен из тех средств, которые указаны в принятом Верховной Радой законопроекте об увеличении расходов для Сил обороны, пойдут на выплаты украинским защитникам и их семьям. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Сегодня Верховная Рада приняла очень важное для страны решение - увеличить расходы на оборону в 2024 году на 495.3 миллиарда гривен. Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны - написал Умеров в Facebook.

По его словам, из этих средств 274.4 миллиарда гривен пойдут на выплаты защитникам и их семьям.

Еще 76.2 миллиарда будет потрачено на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность.

Умеров отметил, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения.

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