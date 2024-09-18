Киев • УНН
Верховная Рада приняла увеличение расходов на оборону на 495,3 млрд грн в 2024 году. 274,4 млрд грн направят на выплаты защитникам и их семьям, 76,2 млрд - на вооружение и технику.
274.4 миллиарда гривен из тех средств, которые указаны в принятом Верховной Радой законопроекте об увеличении расходов для Сил обороны, пойдут на выплаты украинским защитникам и их семьям. Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
Сегодня Верховная Рада приняла очень важное для страны решение - увеличить расходы на оборону в 2024 году на 495.3 миллиарда гривен. Это позволит не только лучше поддерживать наших военных, но и усилить оборонные возможности страны
По его словам, из этих средств 274.4 миллиарда гривен пойдут на выплаты защитникам и их семьям.
Еще 76.2 миллиарда будет потрачено на вооружение и технику, что поможет модернизировать армию и повысить ее боеспособность.
Умеров отметил, что приоритет в закупках будет предоставляться именно украинским производителям вооружения.
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