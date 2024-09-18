Додаткові видатки на оборону на майже 500 млрд грн: Умєров розповів, куди спрямують кошти
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн у 2024 році. 274,4 млрд грн спрямують на виплати захисникам та їх сім'ям, 76,2 млрд - на озброєння та техніку.
274.4 мільярда гривень із тих коштів, які зазначені в ухваленому Верховною Радою законопроєкті про збільшення видатків для Сил оборони, підуть на виплати українським захисникам та їх сімʼям. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
Сьогодні Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення — збільшити видатки на оборону у 2024 році на 495.3 мільярда гривень. Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни
За його словами, з цих коштів 274.4 мільярда гривень підуть на виплати захисникам та їх сімʼям.
Ще 76.2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність.
Умєров наголосив, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння.
Мінфін пояснив, звідки візьмуть 500 млрд грн на видатки для військових потреб18.09.24, 11:31 • 15410 переглядiв