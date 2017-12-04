Доработанный Бюджет-2018 поступил в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Доработанный проект закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год" поступил в Верховную Раду. Документ обнародован на официальном сайте парламента, передает УНН.
На официальном сайте ВР также указано, что 4 декабря он передан на рассмотрение руководству и профильному комитету.
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Напомним, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018 год.