Доработанный Бюджет-2018 поступил в ВР

На официальном сайте ВР также указано, что 4 декабря он передан на рассмотрение руководству и профильному комитету.

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Напомним, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018 год.