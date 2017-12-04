Доопрацьований Бюджет-2018 надійшов до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Доопрацьований проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік" надійшов до Верховної Ради. Документ оприлюднено на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
На офіційному сайті ВР також зазначено, що 4 грудня він переданий на розгляд керівництву та профільному комітету.
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Нагадаємо, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроект про Державний бюджет на 2018 рік.