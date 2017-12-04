Рада у четвер може ухвалити Бюджет-2018 - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Верховна Рада може у четвер ухвалити у другому читанні законопроект про Державний бюджет на 2018 рік. Про це на початку засідання Погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Четвер, шановні колеги, пропонується, щоб ми почали з питань бюджету. Я вважаю, що це буде дуже відповідальний і важливий крок Верховної Ради, якщо ми зможемо розглянути питання бюджету і прийняти бюджет у другому читанні 7 грудня”, — заявив очільник парламенту.
За його словами, перед розглядом проекту Держбюджету парламент повинен прийняти рішення щодо внесення змін в Податковий і Бюджетний кодекси.
Нагадаємо, 1 грудня Кабінет міністрів України затвердив доопрацьований проект Державного бюджету на 2018 рік і передав його до парламенту.