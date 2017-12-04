Рада в четверг может принять Бюджет-2018 - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада может в четверг принять во втором чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018 год. Об этом в начале заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Четверг, уважаемые коллеги, предлагается, чтобы мы начали по вопросам бюджета. Я считаю, что это будет очень ответственный и важный шаг Верховной Рады, если мы сможем рассмотреть вопросы бюджета и принять бюджет во втором чтении 7 декабря", - заявил глава парламента.
По его словам, перед рассмотрением проекта Госбюджета парламент должен принять решение о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Напомним, 1 декабря Кабинет министров Украины утвердил доработанный проект Государственного бюджета на 2018 год и передал его в парламент.