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10 марта, 17:10 • 110230 просмотра

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Рада в четверг может принять Бюджет-2018 - Парубий

Рада в четверг может принять Бюджет-2018 - Парубий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада может в четверг принять во втором чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018 год. Об этом в начале заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Четверг, уважаемые коллеги, предлагается, чтобы мы начали по вопросам бюджета. Я считаю, что это будет очень ответственный и важный шаг Верховной Рады, если мы сможем рассмотреть вопросы бюджета и принять бюджет во втором чтении 7 декабря", - заявил глава парламента.

По его словам, перед рассмотрением проекта Госбюджета парламент должен принять решение о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Напомним, 1 декабря Кабинет министров Украины утвердил доработанный проект Государственного бюджета на 2018 год и передал его в парламент.

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