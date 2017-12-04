Держбюджет-2018: стало відомо, куди підуть гроші

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. На розбудову інфраструктури у проекті бюджету на 2018 рік закладено 46,7 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку України, передає УНН.

Уточнюється, що на ці кошти можна побудувати 50 нових мостів та оновити 4 000 кілометрів доріг.

Також у Бюджет-2018 400 млн гривень закладено на “Теплі кредити”, а 1,6 млрд гривень направлять до фонду енергоефективності.

“Понад 120 тисяч родин зможуть отримати держдопомогу на утеплення осель”, — наголосили у міністерстві. 


На програму компенсації вартості сільгосптехніки для аграріїв в Бюджет-2018 закладено 1 млрд гривень, на розвиток фермерських господарств понад 1 млрд гривень та 4 млрд гривень на розвиток тваринництва. 

У Державний фонд регіонального розвитку закладено 6 млрд грн. Субвенція Держбюджету-2018 на підтримку об’єднаних територіальних громад — 1,9 млрд грн. 


На освіту у Держбюджеті-2018 передбачено 219,1 млрд гривень. Із яких 1 млрд піде на модернізацію початкової школи, підвищення зарплатні на 25% для понад 406 тисяч українських вчителів, а також додаткові 8,2 млрд гривень на науку. 

 

На 2018 рік Кабмін передбачив 115,2 млрд гривень на фінансування медицини і 126,8 млрд гривень на соціальний захист. 

 

А на забезпечення обороноздатності України Уряд заклав 165,3 млрд гривень. 

Нагадаємо, у четвер, 7 грудня, Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроект про Державний бюджет на 2018 рік.

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