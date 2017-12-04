Госбюджет-2018: стало известно, куда пойдут деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На развитие инфраструктуры в проекте бюджета на 2018 год заложено 46,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития Украины, передает УНН.
Уточняется, что на эти средства можно построить 50 новых мостов и обновить 4000 километров дорог.
Также в Бюджет-2018 400 млн гривен заложено на "Теплые кредиты", а 1,6 млрд гривен направят в фонд энергоэффективности.
"Более 120 000 семей смогут получить госпомощь на утепление домов", - отметили в министерстве.
На программу компенсации стоимости сельхозтехники для аграриев в Бюджет-2018 заложено 1 млрд гривен на развитие фермерских хозяйств более 1 млрд гривен и 4 млрд гривен на развитие животноводства.
В Государственный фонд регионального развития заложено 6 млрд грн. Субвенция госбюджета-2018 на поддержку объединенных территориальных общин - 1,9 млрд грн.
На образование в Госбюджете-2018 предусмотрено 219,1 млрд гривен. Из которых 1 млрд пойдет на модернизацию начальной школы, повышение зарплаты на 25% для более 406 000 украинских учителей, а также дополнительные 8,2 млрд гривен на науку.
На 2018 год Кабмин предусмотрел 115,2 млрд гривен на финансирование медицины и 126,80 млрд гривен на социальную защиту.
А на обеспечение обороноспособности Украины Правительство заложило 165,3 млрд гривен.
Напомним, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о Государственном бюджете на 2018.