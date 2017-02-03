Донецкий "Шахтер" переиграл датский "Ольборг"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Донецкий "Шахтер" в рамках второго тура товарищеского турнира Atlantic Cup переиграл датский "Ольборг", сообщает корреспондент УНН.
Пауло Фонсека на первый тайм выпустил максимально боевой состав своей команды.
На поле вышли: Никита Шевченко (74 Антон Каниболоцкий), Дарио Срна (74 Василий Кобин), Александр Кучер (74 Иван Ордец), Ярослав Ракицкий (74 Сергей Кривцов), Исмаили (45 Марсио Азеведо), Максим Малышев (74 Вячеслав Танковский), Фред (83 Виктор Коваленко), Марлос (74 Николай Матвиенко), Дентиньо (74 Алан Патрик), Бернард (45 Тайсон), Бланко-Лещук (74 Андрей Борячук).
С первых минут на острие атаки вышел украинский аргентинец Густаво Бланко Лещук, который в прошлом матче с "Ольяненсе" отметился хет-триком. Кроме того, в запасе появился Виктор Коваленко, который восстановился после травмы.
Со старта встречи "Шахтер" взял контроль над игрой, впрочем горняки событий не форсировали, ведя игру в среднем темпе. Первый более-менее опасный момент на пятнадцатой минуте встречи создали именно датчане - Якуб Сильвестр пытался пробить по воротам Шевченко со штрафной, впрочем завершить атаку ударом ему помешали Ракицкий с Кучером, в конце обстановку разрядил Исмаили, выбив мяч.
Ответил "Ольборгу" Бланко-Лещук - Срна подал с фланга, а нападающий пробил головой, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от ворот.
Следующая атака горняков стала голевой - на тридцать четвёртой минуте комбинация Фред-Лещук-Фред завершилась пасом последнего на Марлоса - бразилец войдя в штрафную без проблем переиграл кипера датчан Ларсена.
Уже через минуту дончане заработали право на пенальти - игрок "Ольборга" придержал в штрафной Бернарда - арбитр уверенно указал "на точку" - Марлос не менее уверенно оформил дубль - 2:0.
Во втором тайме горняки продолжили контролировать игру, раз за разом беспокоя защиту "Ольборга". Сначала арбитр не увидел игру рукой Хольгерсона в своей штрафной, через несколько минут Дентиньо не смог переиграть Ларсена, а затем Александр Кучер пятой после подачи углового не попал в ворота.
После серии замен горняки заиграли несколько интенсивнее, впрочем серьезной опасности у ворот Ларсена "Шахтер" уже не создавал до последней минуты матча. Точку в игре поставил Андрей Борячук - Кобин подал с фланга, украинский нападающий с линии вратарской сделал счет 3:0, его и зафиксировал финальный свисток арбитра.
Напомним, в первом матче розыгрыша товарищеского турнира Atlantic Cup, который происходит в Португалии, донецкий "Шахтер" по пенальти проиграл "Яблонцу" из Чехии.