Донецький “Шахтар” переграв данський “Ольборг”

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55886 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 137439 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 137129 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 116532 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 129007 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83526 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91997 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98303 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89415 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 217478 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.7м/с
32%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 34376 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 38571 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 16276 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 15896 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 38826 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 137129 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 217478 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368270 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303762 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8236 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29604 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26629 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 116532 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31862 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Донецький “Шахтар” переграв данський “Ольборг”

Київ • УНН

 • 12457 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Донецький “Шахтар” у рамках другого туру товариського турніру Atlantic Cup переграв данський “Ольборг”, повідомляє кореспондент УНН.

Донецький “Шахтар” переграв данський “Ольборг”

Пауло Фонсека на перший тайм випустив максимально бойовий склад своєї команди.

На поле вийшли: Микита Шевченко (74 Антон Каніболоцький), Даріо Срна (74 Василь Кобін), Олександр Кучер (74 Іван Ордець), Ярослав Ракицький (74 Сергій Кривцов), Ісмаїлі (45 Марсіо Азеведо), Максим Малишев (74 В’ячеслав Танковський), Фред (83 Віктор Коваленко), Марлос (74 Микола Матвієнко), Дентіньйо (74 Алан Патрік), Бернард (45 Тайсон), Бланко-Лещук (74 Андрій Борячук).

З перших хвилин на вістрі атаки вийшов український аргентинець Густаво-Бланко Лещук, який у минулому матчі з “Ольяненсе” відзначився хет-триком. Окрім того, у запасі з’явився Віктор Коваленко, який відновився після травми.

Зі старту зустрічі “Шахтар” забрав контроль над грою до своїх ніг, втім гірники подій не форсували, ведучи гру у середньому темпі. Втім перший більш-менш небезпечний момент на 15-ій хвилині зустрічі створили саме данці — Якуб Сільвестр намагався пробити по воротах Шевченка із штрафного майданчика, втім завершити атаку ударом йому заважали Ракицький з Кучером, врешті обстановку розрядив Ісмаїлі, вибивши м’яч.

Відповів “Ольборгу” Бланко-Лещук — Срна подав з флангу, а нападник пробивав головою, але м’яч пройшов у кількох сантиметрах від воріт.

Наступна атака гірників стала гольовою — на 34-ій хвилині комбінація Фред-Лещук- Фред завершилась пасом останнього на Марлоса — бразилець увійшовши до штрафного майданчика без проблем переграв кіпера данців Ларсена.

Вже через хвилину донеччани заробили право на пенальті — гравець “Ольборга” притримав у штрафному Бернарда — арбітр впевнено вказав “на точку” — Марлос не менш впевнено оформив дубль — 2:0.

У другому таймі гірники продовжили контролювати гру, раз пораз турбуючи захист “Ольборга”. Спочатку арбітр не побачив гру рукою Хольгерсона у власному штрафному майданчику, через кілька хвилин Дентіньйо не зміг переграти Ларсена, а потім Олександр Кучер п’ятою після подачі кутового не влучив у ворота.

Після серії замін гірники заграли дещо інтенсивніше, втім серйозної небезпеки біля воріт Ларсена “Шахтар” вже не створював, не створював до останньої хвилини матчу. Крапку у грі поставив Андрій Борячук — Кобін подав з флангу, український нападник з лінії воротарського майданчика зробив рахунок 3:0, його й зафіксував фінальний свисток арбітра.

Нагадаємо, у першому матчі розіграшу товариського турніру Atlantic Cup, що відбувається у Португалії, донецький “Шахтар” по пенальті програв “Яблонцю” з Чехії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65