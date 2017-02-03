Донецький “Шахтар” переграв данський “Ольборг”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Донецький “Шахтар” у рамках другого туру товариського турніру Atlantic Cup переграв данський “Ольборг”, повідомляє кореспондент УНН.
Пауло Фонсека на перший тайм випустив максимально бойовий склад своєї команди.
На поле вийшли: Микита Шевченко (74 Антон Каніболоцький), Даріо Срна (74 Василь Кобін), Олександр Кучер (74 Іван Ордець), Ярослав Ракицький (74 Сергій Кривцов), Ісмаїлі (45 Марсіо Азеведо), Максим Малишев (74 В’ячеслав Танковський), Фред (83 Віктор Коваленко), Марлос (74 Микола Матвієнко), Дентіньйо (74 Алан Патрік), Бернард (45 Тайсон), Бланко-Лещук (74 Андрій Борячук).
З перших хвилин на вістрі атаки вийшов український аргентинець Густаво-Бланко Лещук, який у минулому матчі з “Ольяненсе” відзначився хет-триком. Окрім того, у запасі з’явився Віктор Коваленко, який відновився після травми.
Зі старту зустрічі “Шахтар” забрав контроль над грою до своїх ніг, втім гірники подій не форсували, ведучи гру у середньому темпі. Втім перший більш-менш небезпечний момент на 15-ій хвилині зустрічі створили саме данці — Якуб Сільвестр намагався пробити по воротах Шевченка із штрафного майданчика, втім завершити атаку ударом йому заважали Ракицький з Кучером, врешті обстановку розрядив Ісмаїлі, вибивши м’яч.
Відповів “Ольборгу” Бланко-Лещук — Срна подав з флангу, а нападник пробивав головою, але м’яч пройшов у кількох сантиметрах від воріт.
Наступна атака гірників стала гольовою — на 34-ій хвилині комбінація Фред-Лещук- Фред завершилась пасом останнього на Марлоса — бразилець увійшовши до штрафного майданчика без проблем переграв кіпера данців Ларсена.
Вже через хвилину донеччани заробили право на пенальті — гравець “Ольборга” притримав у штрафному Бернарда — арбітр впевнено вказав “на точку” — Марлос не менш впевнено оформив дубль — 2:0.
У другому таймі гірники продовжили контролювати гру, раз пораз турбуючи захист “Ольборга”. Спочатку арбітр не побачив гру рукою Хольгерсона у власному штрафному майданчику, через кілька хвилин Дентіньйо не зміг переграти Ларсена, а потім Олександр Кучер п’ятою після подачі кутового не влучив у ворота.
Після серії замін гірники заграли дещо інтенсивніше, втім серйозної небезпеки біля воріт Ларсена “Шахтар” вже не створював, не створював до останньої хвилини матчу. Крапку у грі поставив Андрій Борячук — Кобін подав з флангу, український нападник з лінії воротарського майданчика зробив рахунок 3:0, його й зафіксував фінальний свисток арбітра.
Нагадаємо, у першому матчі розіграшу товариського турніру Atlantic Cup, що відбувається у Португалії, донецький “Шахтар” по пенальті програв “Яблонцю” з Чехії.