Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 2954 удара по Донецкой области. Поврежден 91 гражданский объект, включая 59 жилых домов.
3 августа армия рф открывала огонь по 14 населенным пунктам Донецкой области. В частности, ударила бомбами по Покровску и Константиновке, нанесла ракетный удар по Белицкому, из артиллерии обстреляла Торецк. В результате вражеских атак за сутки поврежден 91 гражданский объект, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.
Детали
В течение суток правоохранители зафиксировали 2954 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.
Под огнем находились 14 населенных пунктов: города Белицкое, Горняк, Константиновка, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Славянск, Торецк, поселок Кураховка, села Балаган, Екатериновка, Новониколаевка, Плещеевка, Старая Николаевка.
В результате вражеских атак поврежден 91 гражданский объект - 59 жилых домов, учебные заведения, гостиница, магазин, торговый центр, админздания, медучреждения, гараж, автомобили, ЛЭП.
рф вбиває цивільних: 1 загиблий і 4 поранених 4 августа 2024, 05:41 • 23227 просмотров