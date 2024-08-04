3 августа армия рф открывала огонь по 14 населенным пунктам Донецкой области. В частности, ударила бомбами по Покровску и Константиновке, нанесла ракетный удар по Белицкому, из артиллерии обстреляла Торецк. В результате вражеских атак за сутки поврежден 91 гражданский объект, сообщает УНН со ссылкой на полицию региона.

Детали

В течение суток правоохранители зафиксировали 2954 удара по линии фронта и жилому сектору Донецкой области.

Под огнем находились 14 населенных пунктов: города Белицкое, Горняк, Константиновка, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Славянск, Торецк, поселок Кураховка, села Балаган, Екатериновка, Новониколаевка, Плещеевка, Старая Николаевка.

В результате вражеских атак поврежден 91 гражданский объект - 59 жилых домов, учебные заведения, гостиница, магазин, торговый центр, админздания, медучреждения, гараж, автомобили, ЛЭП.

По Покровску оккупанты нанесли два авиаудара бомбами УМПБ Д-30СН - убили человека и двух ранили. Повреждены 10 частных домов, цех, гараж, автомобили.

В Мирнограде в результате вражеских атак ранен гражданский человек.



Из артиллерии армия рф била по Торецку - травмирован человек.



Двумя ракетами «С-300» россияне ударили по Белицкому. Разрушениям подверглись учебное заведение, автомобиль.



На Константиновку враг сбросил авиабомбу "КАБ-250", повреждены 2 частных дома, админздание, ЛЭП.



рф вбиває цивільних: 1 загиблий і 4 поранених