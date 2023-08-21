Донецкая область: россияне ранили семерых мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За минувшие сутки, 20 августа, российские оккупанты ранили семерых мирных жителей Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.
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"За 29 августа россияне ранили 7 жителей Донетчины: 3 в Часовом Яру, 2 в Красногоровке, 1 в Петровке и Авдеевке", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1662 человека, еще 4026 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
российские войска за 19 августа ранили одного жителя Донетчины - в Торецке.