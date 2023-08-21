Донецкая область: россияне ранили семерых мирных жителей

Цитата

"За 29 августа россияне ранили 7 жителей Донетчины: 3 в Часовом Яру, 2 в Красногоровке, 1 в Петровке и Авдеевке", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1662 человека, еще 4026 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

российские войска за 19 августа ранили одного жителя Донетчины - в Торецке.