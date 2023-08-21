Донецька область: росіяни поранили сімох мирних жителів

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"За 29 серпня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 3 у Часовому Яру, 2 у Красногорівці, 1 у Петрівці та Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

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З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1662 осіб, ще 4026 цивільних поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

російські війська за 19 серпня поранили одного жителя Донеччини - у Торецьку.