Донецька область: росіяни поранили сімох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За минулу добу, 20 серпня, російські окупанти поранили сімох мирних жителів Донецької області. Про це інформує УНН, посилаючись на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Цитата
"За 29 серпня росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 3 у Часовому Яру, 2 у Красногорівці, 1 у Петрівці та Авдіївці", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1662 осіб, ще 4026 цивільних поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
російські війська за 19 серпня поранили одного жителя Донеччини - у Торецьку.