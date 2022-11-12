Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 4 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За 11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области, еще 4 человека в области получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации: 4 в Ямполе и 1 в Яровой.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 10 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами на Донетчине, еще 5 человек в области получили ранения.