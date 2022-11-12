Донецька область: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 4 поранили

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"За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 у Ямполі та 1 у Яровій.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 5 людей в області отримали поранення.