Донецька область: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 4 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 4 людини в області отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 4 людини в області отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 у Ямполі та 1 у Яровій.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині, ще 5 людей в області отримали поранення.