Правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації на Донеччині, — ОВА

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За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 у Дробишевому та 2 у Яровій.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Миколаєві: двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали.