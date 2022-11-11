Правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації на Донеччині, — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у своєму Telegram, що правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації, пише УНН.
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За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 у Дробишевому та 2 у Яровій.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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