Правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации в Донецкой области, — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в своем Telegram, что правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации, пишет УНН.
Детали
За 10 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации: 4 в Дробышевом и 2 в Яровой.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Русские попали в многоэтажку в Николаеве: два человека погибли, еще двое — пострадали.