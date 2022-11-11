Правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации в Донецкой области, — ОВА

Детали

За 10 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Бахмуте и Авдеевке. Еще 5 человек в области получили ранения.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 6 убитых россиянами во время оккупации: 4 в Дробышевом и 2 в Яровой.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Русские попали в многоэтажку в Николаеве: два человека погибли, еще двое — пострадали.