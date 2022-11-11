Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Миколаєві: двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку в обласному центрі, передає УНН.
Цитата
"Покидьки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кім, серед цивільних двоє постраждало, ще 2 — загинуло.
Зруйновані з 5 по 1 поверхи.
Нагадаємо
Окупаційна російська армія завдала ударів у Вінниці: є влучання в об'єкт інфраструктури.