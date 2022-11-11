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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Миколаєві: двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали

Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Миколаєві: двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали

Київ • УНН

 • 306350 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram повідомив про влучання російської ракети у багатоповерхівку в обласному центрі, передає УНН.

Цитата

"Покидьки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кім, серед цивільних двоє постраждало, ще 2 — загинуло.

Зруйновані з 5 по 1 поверхи.

Нагадаємо

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Українські Національні Новини

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