Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Миколаєві: двоє людей загинуло, ще двоє — постраждали

Цитата

"Покидьки у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Кім, серед цивільних двоє постраждало, ще 2 — загинуло.

Зруйновані з 5 по 1 поверхи.

Нагадаємо

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