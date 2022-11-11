Россияне попали в многоэтажку в Николаеве: два человека погибли, еще двое — пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram сообщил о попадании российской ракеты в многоэтажку в областном центре, передает УНН.
Цитата
"Отбросы в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке", — говорится в сообщении.
Как отметил Ким, среди гражданских двое пострадали, еще 2 — погибли. Разрушены с 5 по 1 этажи.
Напомним
Оккупационная российская армия нанесла удары в Виннице: есть попадание в объект инфраструктуры.