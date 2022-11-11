Россияне попали в многоэтажку в Николаеве: два человека погибли, еще двое — пострадали

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"Отбросы в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке", — говорится в сообщении.

Как отметил Ким, среди гражданских двое пострадали, еще 2 — погибли. Разрушены с 5 по 1 этажи.

Напомним

Оккупационная российская армия нанесла удары в Виннице: есть попадание в объект инфраструктуры.