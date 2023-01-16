Донецкая область: оккупанты ранили 7 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За 15 января оккупанты ранили 7 мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 15 января россияне ранили 7 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте и Авдеевке, 1 в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре", - отметил он.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 14 января оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины, еще 4 человека в области получили ранения.