Донецкая область: оккупанты ранили 7 мирных жителей

Цитата

"За 15 января россияне ранили 7 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте и Авдеевке, 1 в Великой Новоселке, Лимане и Соледаре", - отметил он.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 14 января оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины, еще 4 человека в области получили ранения.