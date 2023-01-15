Донецька область: окупанти вбили 7 мирних жителів, ще 4 поранили

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"За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, 1 у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці. Ще 4 людини в області дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 13 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення.