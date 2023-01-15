Донецкая область: оккупанты убили 7 мирных жителей, еще 4 ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. За 14 января оккупанты убили 7 мирных жителей Донетчины, еще 4 человека в области получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 14 января россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Авдеевке, 1 в Старой Николаевке, Парасковиевке и Кураховке. Еще 4 человека в области получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 13 января россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения.