В Донецькій області від рук окупантів загинула одна людина, ще троє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертви в області. Від рук окупантів за минулу добу загинула одна людина, передає УНН.
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"За 13 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення", — написав Кириленко.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Окупаційна армія РФ атакувала зранку Харків. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни двічі поцілили в Індустріальному районі міста.