В Донецькій області від рук окупантів загинула одна людина, ще троє поранено

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"За 13 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення", — написав Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Окупаційна армія РФ атакувала зранку Харків. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни двічі поцілили в Індустріальному районі міста.