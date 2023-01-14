В Донецкой области от рук оккупантов погиб один человек, еще трое ранены

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"За 13 января россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Бахмуте. Еще 3 человека в области получили ранения", — написал Кириленко.

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

Оккупационная армия РФ атаковала утром Харьков. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, россияне дважды попали в Индустриальном районе города.