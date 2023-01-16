Донецька область: окупанти поранили 7 мирних жителів

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"За 15 січня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та Авдіївці, 1 у Великій Новосілці, Лимані та Соледарі", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 14 січня окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 4 людини в області дістали поранення.