Донецкая фильтровальная станция не была отремонтирована из-за российской стороны - П.Жебривский

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. Ремонтных работ по восстановлению линий электропередач в Донецкой фильтровальной станции не было. Главная причина - российская сторона в СЦКК (Общий центр по контролю и координации - ред.) не предоставила гарантий по прекращению огня. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе главы ВГА Донецкой области Павла Жебривского.

Хотя, как сообщили в пресс-службе, украинская сторона еще утром предоставила в письменном виде письмо о том, что предоставляет гарантии соблюдения режима тишины.

Напомним, что по словам П.Жебривского, вчера вечером боевики снова обстреляли Авдеевку.

"В район карьера "прилетело" не менее 8 снарядов 152 калибра. Взрывом повреждена одна из линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Утром наши специалисты выехали на осмотр места, чтобы установить масштаб повреждений. Однако, собственно ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны", - написал П.Жебривский в Facebook.

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