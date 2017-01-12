Донецкая фильтровальная станция не была отремонтирована из-за российской стороны - П.Жебривский
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 января. УНН. Ремонтных работ по восстановлению линий электропередач в Донецкой фильтровальной станции не было. Главная причина - российская сторона в СЦКК (Общий центр по контролю и координации - ред.) не предоставила гарантий по прекращению огня. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе главы ВГА Донецкой области Павла Жебривского.
Хотя, как сообщили в пресс-службе, украинская сторона еще утром предоставила в письменном виде письмо о том, что предоставляет гарантии соблюдения режима тишины.
Напомним, что по словам П.Жебривского, вчера вечером боевики снова обстреляли Авдеевку.
"В район карьера "прилетело" не менее 8 снарядов 152 калибра. Взрывом повреждена одна из линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Утром наши специалисты выехали на осмотр места, чтобы установить масштаб повреждений. Однако, собственно ремонтная бригада сможет выехать на объект только после письменной гарантии прекращения огня с российской стороны", - написал П.Жебривский в Facebook.